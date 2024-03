Beatrice Luzzi, strano ma vero, non ha vinto il GF 2023. La Regina di Cuori è stata battuta al televoto finale da Perla Vatiero. Come ha reagito l’attrice al secondo posto? Quanti erano in studio riferiscono che “è stata molto carina con tutti“.

GF, come ha reagito Beatrice al secondo posto?

Il GF 2023 è giunto a conclusione dopo più di 6 mesi. A trionfare è stata Perla Vatiero, che ha battuto Beatrice Luzzi all’ultimo televoto. Una ragazza presente in studio, così come riporta Biccy, ha raccontato come ha reagito l’attrice davanti al secondo posto. A quanto pare, la Regina di Cuori ha confermato la sua estrema intelligenza.

GF: ecco come ha reagito Beatrice al secondo posto

La ragazza presente alla finale del GF ha riferito:

“Appena hanno detto che aveva vinto Perla, alcuni ex concorrenti sono andati da Bea e questo è stato bello. Dopo lei è stata molto carina, si è fatta le foto con tantissime persone, ha salutato tutti. Ha registrato anche dei video ed è stata anche con Lady Fagiana e altri eliminati. Ai fan che le urlavano ‘dovevi vincere tu, sei la vera vincitrice’ ha dato delle belle risposte. Ha ringraziato tutti per il supporto di questi mesi e ha detto che andava bene così, senza fare polemiche per la seconda posizione. È stata molto gentile e anche disponibile a dare le sue risposte a tutti e fermarsi con gli ex del GF e non solo. Le abbiamo fatto capire che fuori ha tanta gente che la stima e l’ha capito”.

GF: Beatrice acclamata fuori dallo studio

Beatrice si è dimostrata ancora una volta una grande signora. Appena uscita dallo studio del GF, ha trovato tanti fan ad attenderla. Anche in questa circostanza è stata carina con tutti. Nei video diventati virali sui social si sente una fan che grida: “Grazie di tutto Bea. Ti amiamo, hai vinto tu questo programma. Sei la nostra vincitrice, sappilo. Bea ascoltati Mariposa di Sanremo, è la nuova canzone del Festival di Sanremo, la canta Fiorella Mannoia”. La Regina di Cuori, rivolgendosi ai sostenitori, ha risposto: “Grazie a tutti, davvero grazie. Ci vediamo prestissimo. Ascolterò la canzone, grazie ancora di tutto”.