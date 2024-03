Il GF sta per concludersi. In attesa della finalissima, Perla Vatiero e Greta Rossetti hanno iniziato a parlare della popolarità che hanno ottenuto con il reality. I loro discorsi sono imbarazzanti, mentre i commenti dei social sono esilaranti.

GF: Perla e Greta pensano alla popolarità post reality

Ad un passo dalla finale del GF, che secondo i sondaggi sarà vinto da Beatrice Luzzi, Perla Vatiero e Greta Rossetti hanno iniziato a parlare della popolarità che hanno acquisito con il reality. Le due pensano che dopo il programma dovranno camuffarsi per poter girare liberamente senza essere assalite dai fan.

GF: i discorsi di Perla e Greta sulla popolarità

Ad introdurre il discorso sulla popolarità post GF è stata Letizia Petris: “Uscite da qui andiamo a fare un aperitivo e dopo pensiamo a dove andare a mangiare per cena”. Greta ha replicato: “Non mi piace questo piano. Secondo me è meglio andare a comprarci un bel vestito nel tardo pomeriggio, tornare in camera e poi prepararci per andare a cena tardi“. Perla ha aggiunto:

“Ma il bello è che non capite. Pensate che noi possiamo scendere tranquillamente, magari tutte e tre insieme a Roma e andare da Zara”.

Greta, dopo aver riflettuto sulle parole di Perla, ha suggerito:

“Tranquilla che al massimo ci copriamo tutte. Prendiamo mascherina, occhiali, cappello e andiamo. Magari non riusciamo in quel negozio, però in un ristorante carino secondo me sì”.

GF: la reazione dei fan ai discorsi di Perla e Greta

Perla, convinta di essere diventata una star grazie al GF, ha aggiunto:

“Guardate, non sono solo io, pure voi. Il secondo giorno che siamo uscite da qui dentro. Io dovrei anche comprarmi dei vestiti perché non mi entra più nulla, ma da Zara c’è un casino ragazzi, c’è tanta gente. Questo è il problema, non saprei come fare”.

Greta ha ribadito che il piano del travestimento è perfetto: “Vabbè dai, ma se mettiamo il cappellino e gli occhiali, se uno vuole anche il cappuccio“. I commenti dei social sono esilaranti: “Queste sono proprio convinte che fuori non sapranno come gestire tanta popolarità addirittura che si dovranno camuffare con cappelli e occhiali…hanno fatto il Grande Fratello non partecipato alla serata degli Oscar“, oppure “Mi è capitato di incrociare Angelina Jolie in Via del Corso a Roma da Zara. Girava tranquillamente e nessuno è andato a disturbarla”.