GF, Perla Vatiero parla in codice

In queste ultime ore, i fan del Grande Fratello non parlano d’altro che del discorso in codice fatto da Perla Vatiero nella casa. La gieffina ha tenuto una conversazione con Greta e Sergio in cui ha fatto degli strani riferimenti a delle scarpe, nuove e vecchie e della complicata scelta da fare tra le une o le altre. Tanti telespettatori hanno pensato che Perla si riferisse a Mirko Brunetti e ad Alessio Falsone.

Il chiarimento di Perla Vatiero

Nelle ultime ore, Perla ha nuovamente parlato dell’argomento in una chiacchiera con Greta e Letizia. La concorrente protagonista di questo GF ha quindi chiarito un po’ la questione spiegando che si trattava di Greta e Sergio. Quest’ultimo avrebbe parlato del rapporto con la ex di Mirko tramite una metafora. Ma sarà vero? A quanto pare in tanti non credono a questa spiegazione della Vatiero.

Il pubblico è perplesso

Come mai in tanti non credono a Perla? Perché durante il discorso fatto alle sue due compagne di avventura hanno notato che la Vatiero faceva l’occhiolino svariate volte a Greta. Forse l’argomento verrà fuori anche nella prossima puntata del Grande Fratello? Lo scopriremo molto presto.