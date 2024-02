Lite accesa al GF tra Perla Vatiero e Federico Massaro. Iniziata come semplice discussione, la situazione è degenerata rapidamente, costringendo gli autori ad intervenire in modo drastico.

GF: scoppia la lite tra Perla e Federico

Al GF è scoppiata una lite accesa tra Perla Vatiero e Federico Massaro. Tutto è nato quando la ragazza ha chiesto una mano per lavare i piatti al coinquilino. Il modello si è rifiutato e la situazione è degenerata in poco tempo. Quasi tutti i concorrenti si sono intromessi, cercando di riportare la calma.

GF: gli autori censurano la lite tra Perla e Federico

Gli autori del GF hanno prontamente censurato la lite tra Perla e Federico. L’inquadratura è rimasta fissa sul tavolo dove stavano pranzando i concorrenti, ma le urla di “donna Vatiero” e di Massaro si sono avvertite benissimo. Quasi tutti i gieffini, ad eccezione di Grecia Colmenares, si sono schierati con l’ex volto di Temptation Island.

-Grace che invoca Mirko senza senso

-Alessio “Grace non prendere sempre le parti di Federico per partito preso”

-Anita “lui i piatti non li fa veramente mai”

-Ale “non fa mai un cazzo”

-Peppe, Ale e Paolo “oooh Fede modera i toni e i modi” 🥶#grandefratello #perlessio #perletti pic.twitter.com/W51gB7Vadg — Le perle di Perla (@vatierocomanda) February 28, 2024

GF: Perla in lacrime, Federico isolato

Dopo la lite, Perla è scoppiata in lacrime e ha confessato ad alcuni compagni di aver avuto paura per la reazione di Federico. Come al solito, la Vatiero lancia accuse di aggressività a destra e a manca. Massaro, dal canto suo, si è isolato e parlando tra sé e sé ha sottolineato che aveva ragione Beatrice Luzzi quando definiva “boss” la ragazza. A distanza di qualche ora, i due gieffini hanno provato a chiarirsi, ma sono rimasti fermi sulle rispettive posizioni.