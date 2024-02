GF: chi è il nonno di Federico Massaro?

Nel corso dell’ultima puntata del GF, Federico Massaro ha fatto una rivelazione del tutto inaspettata. Suo nonno “è stato un pezzo importante dell’Italia”. Chi è? Cosa ha fatto di tanto importante per il nostro Paese?

Durante l’ultima puntata del GF, Federico Massaro è stato chiamato in confessionale da Alfonso Signorini per un motivo ben preciso. Il conduttore, dopo averlo visto in crisi per la nomination, l’ha invitato a sfogarsi perché, a suo dire, sta cercando di nascondere una parte dolorosa della sua vita. E’ durante questo momento che il concorrente ha confessato che suo nonno “è stato un pezzo importante dell’Italia“.

“Perché hai avuto quella reazione?“, ha chiesto il conduttore del GF. Federico ha risposto:

“Ho avuto una famiglia che ha sempre preteso molto da me. Sono stato un bambino prodigio. Non voglio essere frainteso per la mia profondità. Io ho paura della superficialità. Se taccio è per non fare del male mi hanno insegnato ad essere umile, non voglio fare del male a chi me ne fa, ma cerco sempre di capire perché lo fa. (…) Non so se lo posso dire, ma è stato un pezzo importante dell’Italia, un importante dirigente di una grande azienda”.