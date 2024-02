GF, Federico in crisi per la nomination: piange e si getta in piscina vestito

GF, Federico in crisi per la nomination: piange e si getta in piscina vestito

GF, Federico Massaro in crisi per la nomination: deluso dai compagni, piange e si getta in piscina vestito.

Al termine dell’ultima puntata del GF, Federico Massaro è finito in crisi a causa delle nomination ricevute. Il modello ha avuto una reazione a dir poco esagerato: si è messo a piangere e si è gettato in piscina vestito.

GF, Federico in crisi per la nomination: la reazione esagerata

L’ultima puntata del GF ha visto finire al televoto per l’eliminazione Beatrice Luzzi, Marco Maddaloni, Sergio D’Ottavi, Stefano Miele e Federico Massaro. Quest’ultimo ha reagito in modo piuttosto esagerato alla nomination. Appena i riflettori della diretta si sono spenti è entrato in crisi, si è messo a piangere e si è gettato vestito in piscina.

GF: Federico prende malissimo la nomination

Federico non ha preso bene la nomination perché si è sentito pugnalato dai concorrenti del GF con cui pensava di aver instaurato un bel rapporto. Inoltre, è stato mandato al televoto con motivazioni banali. E’ per questo che è entrato in crisi e si è isolato dal gruppo.

Federico sta solo in piscina a piangere la sua amica Cinese nemmeno si è accorta che non è a cena . Questo è il loro gruppo di opportunisti . Tutta la vita Beatrice Stefano Simona e Sergio #detodo #luzzers #beaux #grandefratello pic.twitter.com/wmck9GCxgZ — Rossana (@Roberta65184716) February 20, 2024

Federico deluso dai concorrenti del GF

Appena i riflettori della diretta del GF si sono spenti, Federico si è isolato dal resto del gruppo. Si è rifugiato in piscina e si è abbandonato al pianto. Poi, al culmine della tristezza, si è buttato vestito in piscina. Massimiliano Varrese, uno dei geffini che l’ha mandato in nomination, ha assistito alla scena e poi ne ha parlato con Simona Tagli: