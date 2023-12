Secondo alcune indiscrezioni, Federico Massaro è un nuovo concorrente del GF. Il ragazzo entrerà nella casa più spiata d’Italia dopo Greta Rossetti e Rosanna Fratello.

Qualche giorno fa, Alfonso Signorini ha annunciato l’ingresso di nuovi concorrenti al GF. Oltre a Greta Rossetti e Rosanna Fratello, la prima certa e la seconda quasi certa, ci saranno anche due maschietti. Uno dovrebbe essere l’ex naufrago Luca Vetrone, mentre l’altro Federico Massaro.

A lanciare l’indiscrezione su Federico Massaro come nuovo concorrente del GF è stato MondoTv24. Si legge:

“Le new entry al Grande Fratello non si esauriranno solo sabato 2 dicembre con gli ingressi di Greta Rossetti e Rosanna Fratello; continueranno anche lunedì 4 dicembre con l’ingresso di due nip. Uno dei due dovrebbe essere l’ex di uno dei concorrenti [pare Luca Vetrone, crush di Perla Vatiero, ndr], l’altro invece si chiama Federico Massaro, si tratta di un modello, è abbastanza seguito sui social, il suo profilo Instagram conta 138mila follower. Al momento non sappiamo se abbia qualche collegamento con gli altri concorrenti”.