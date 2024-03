La finale del GF ha visto Beatrice Luzzi battuta da Perla Vatiero. Dopo l’elezione della vincitrice, Alfonso Signorini si è avvicinato all’attrice, l’ha abbracciata e le ha sussurrato qualcosa all’orecchio. Cosa ha detto il conduttore alla Regina di Cuori?

GF, cosa ha detto Alfonso a Beatrice?

Perla Vatiero ha vinto il GF 2023. In pochi si aspettavano la sua elezione, mentre in tanti puntavano su Beatrice Luzzi. Subito dopo la proclamazione del vincitore, Alfonso Signorini si è avvicinato all’attrice e l’ha abbracciata. Pensando di non essere ripreso, le ha sussurrato qualcosa all’orecchio. Cosa le ha detto?

GF: ecco cosa ha detto Alfonso a Beatrice

Alfonso, pensando di non avere le telecamere puntate su di sé, ha sussurrato all’orecchio di Beatrice:

“Tu sei grandissima. Ti ho sempre amato sai?! Però grazie davvero, sei una grande donna”.

La Luzzi ha replicato:

“Grazie a te, perché senza di te non sarei sopravvissuta lì dentro”.

GF: i fan di Perla pensano al complotto

Alfonso non ha fatto altro che rinnovare la sua stima a Beatrice. Quando si è accorto di essere ripreso dalle telecamere ha esclamato: “Oddio scusatemi tutti eravamo in onda!”. I fan di Perla hanno letto questo momento come un complotto, tanto che hanno stravolto le parole che Signorini ha sussurrato alla Luzzi. Sui social, la teoria che va per la maggiore vede il conduttore del GF dichiarare: “Sentite cosa dice lui a Bea, no ragazzi scioccante. Le dice ‘Sei grandissima. Io c’ho provato/ ci abbiamo provato’. Ma come c’ha provato? Poi si è accorto che lo stavano registrando e si è fermato. È stato beccato!”. I Perletti si sono scatenati. Tra i tanti commenti assurdi si legge: “Il GF di quest’anno sta tutto nella gaffe finale di Alfonso Signorini che, abbracciando Beatrice, le dice: “Io ci ho provato, anzi, ci abbiamo provato” per poi accorgersi di essere ripreso ed ancora in onda. VERGOGNA. NONOSTANTE TUTTO, PERLA VINCE“.