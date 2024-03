Scena imbarazzante dietro le quinte della finale del GF. Si è sfiorata la rissa tra Massimiliano Varrese e il fratello di Greta Rossetti. Quest’ultimo si è addirittura scagliato contro la macchina con cui l’attore stava lasciando Cinecittà.

GF: rissa dietro le quinte tra Varrese e il fratello di Greta

Al termine della finale del GF, si è sfiorata la rissa dietro le quinte del GF. Protagonisti del momento imbarazzante Massimiliano Varrese e il fratello di Greta Rossetti. Josh ha addirittura seguito l’attore fuori dallo studio e ha iniziato ad urlare e a prendere a calci la macchina con cui il gieffino stava lasciando Cinecittà.

GF: perché il fratello di Greta si è scagliato contro Varrese?

Nei video diventati virali sui social, si vede il fratello di Greta che prende a calci e urla contro una macchina. Al suo interno c’è Varrese. Stando a quanto riferito da Stefano Miele la rissa è scoppiata perché Massimiliano, dopo aver scoperto la relazione tra Monia La Ferrera e Josh ha esclamato: “Brava, brava“. Miele, in diretta sui social, ha esclamato: “Qui con me ho Monia che non ce la fa proprio più, è piena. Ma che cosa hanno fatto?“. La Ferrera ha risposto: “Massimiliano ha cominciato ad applaudire. Cosa applaudiva? Me“.

GF: il racconto di Stefano Miele

Poco dopo, Stefano Miele è tornato sui social e ha spiegato meglio come si è arrivati alla rissa. Ha raccontato: