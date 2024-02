Josh Rossetti, fratello di Greta, ospite nel programma “Non succederà più” di Giada De Miceli racconta la sua relazione con Monia La Ferrara, ex di Massimiliano Varrese e dice la sua sul ritorno di fiamma tra Mirko e Perla all’interno della casa del Grande Fratello.

La frequentazione con Monia

“Il giorno in cui io andai a fare la sorpresa a Greta, Monia fu eliminata dalla Casa”. Racconta Josh. “Quindi ci siamo incontrati nel corridoio dell’hotel, io uscivo dalla stanza, lei anche, ci siamo guardati e lei mi è letteralmente saltata in braccio, perché eravamo sorpresi di vederci così, erano due mesi che mia sorella parlava di me a Monia e lei mi aveva idealizzato, anche se non mi aveva mai visto. Va tutto alla grande, perché come sapete l’amore è sbocciato prima della primavera.“

Continua: “Monia è sempre stato il mio tipo e da lì abbiamo iniziato a sentirsi tutti i giorni. Sono stato io a corteggiarla. Ci sentivamo al telefono anche sei ore al giorno, facevamo le videochiamate. Abbiamo avuto il colpo di fulmine e lo step successivo data la distanza è stato accordarci per passare qualche giorno insieme, visto che io sto a Monza e lei a Catania, e siamo stati a Milano”.

La bugia di Mirko e Perla

Josh sembra avere le idee molto chiare anche sul ritorno di fiamma tra Mirko e Perla. Dice a tal proposito: “Si sapeva che Perla e Mirko sarebbero tornati insieme, per me sono tornati insieme per una questione mediatica, lui è tornato sui suoi passi per una questione di visibilità, non ho dubbi, anche se a me frega poco e niente.”