Nelle ultime ore, Alessio Falsone ha commesso qualche scivolone che potrebbe costargli la permanenza al GF. Il concorrente ha preso di mira Federico Massaro e la polemica è scoppiata in un lampo.

GF, Alessio ironizza troppo su Federico: è polemica

Ancora polemiche al GF. Questa volta al centro della scena c’è Alessio Falsone che, entrato in gioco da neanche un mese, ha già dimostrato di avere una lingua tagliente. Nelle ultime ore, il ragazzo ha preso di mira Federico Massaro, lasciandosi andare ad esternazioni eccessive. La polemica, neanche a dirlo, è scoppiata in un lampo.

GF: cosa ha detto Alessio su Federico?

Parlando con alcuni compagni del GF, Alessio si è scagliato contro Federico. Ha dichiarato:

“Mi dispiace se è insicuro, ma non deve farmi passare da cattivo e insensibile. Potrò ridere di uno che si mette in giardino a fare i combattimenti da samurai senza avversario? Lui utilizza il vittimismo come arma. Questa è una cosa che non si fa. Questa è una roba sbagliata. E poi se ha avuto da ridire con me, con lui, con quello, con lei, con l’altro. Allora vuol dire che c’è qualcosa che non va“.

GF: Perla blocca Alessio e difende Federico

Ad un certo punto, Alessio ha iniziato a imitare Federico. Pur non facendo il suo nome, i fan del GF non hanno alcun dubbio. Falsone ha dichiarato:

“Questo vento gelido mi ricorda quando i miei genitori mi hanno abbandonato sull’Everest. Mi ricordo quando i compagni di scuola mi picchiavano [finge di piangere], scusate. Mi picchiavano in quaranta, tutti i giorni. Preferisco non dire, non parlare”.

Perla Vatiero non ha potuto fare a meno di intervenire per bloccare il delirio del coinquilino: “Smettila, cosa c’entra? prendi il posacenere che è meglio“. La polemica, ovviamente, è scoppiata in un lampo.