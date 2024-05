Roberto Sergio ha confermato, sui social, la notizia del contratto biennale in Rai per Massimo Giletti e Piero Chiambretti

Roberto Sergio, amministratore delegato Rai, ha annunciato con un post condiviso sul proprio profilo Instagram che Massimo Giletti e Piero Chiambretti hanno firmato un contratto biennale con l’azienda.

La notizia del contratto biennale in Rai per i due conduttori

L’annuncio dell’amministratore delegato Rai è arrivato a poche ore dal comunicato ufficiale del contratto pluriennale per Stefano De Martino, reduce dagli ottimi risultati ottenuti con l’ultima edizione di Stasera tutto è possibile.

Ora il pubblico è in fermento e si chiede quale sarà il ruolo dei due conduttori, Massimo Giletti e Piero Chiambretti, nella prossima stagione televisiva; dopo che entrambi, quest’anno, sono già tornati a condurre un programma sulle reti Rai.

Il ritorno di Giletti e Chiambretti in Rai

Giletti è tornato in rai conducendo la serata-evento dedicata ai 70 anni della televisione ‘La TV fa 70′, andata in onda su Rai 1 lo scorso 28 febbraio.

Chiambretti, invece, da circa due settimane, è tornato in onda su Rai 3 con il nuovo show ‘Donne sull’orlo di una crisi di nervi’ che, purtroppo per l’azienda, non sta avendo ascolti incoraggianti. Dopo la prima puntata vista da 608.000 spettatori, con uno share pari al 3,70%, la seconda puntata, andata in onda lo scorso 21 maggio, è crollata al 2,82%, con 481.000 telespettatori.

Per sapere i prossimi sviluppi sui due conduttori non ci resta che attendere.