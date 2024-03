Massimo Giletti in Rai: dopo sette anni arriva la firma del contratto

Massimo Giletti in Rai: dopo sette anni arriva la firma del contratto

Dopo l'apparizione di fine febbraio alla guida di La Tv fa 70, Massimo Giletti torna ufficialmente in Rai con diversi progetti editoriali

Dopo sette anni e dopo l’apparizione di fine febbraio alla guida di La Tv fa 70, Massimo Giletti torna ufficialmente in Rai.

Massimo Giletti e il ritorno in Rai

Dopo sette anni dall’ultima collaborazione, il giornalista torinese ha firmato un contratto che lo lega nuovamente al servizio pubblico per la realizzazione di diversi progetti editoriali.

L’annuncio della Rai sul ritorno di Massimo Giletti

L’Amministratore Delegato Roberto Sergio e il Direttore Generale Giampaolo Rossi, in una nota stampa hanno espresso grande soddisfazione per il ritorno di Massimo Giletti in Rai:

«Siamo molto soddisfatti di riaccogliere uno dei volti più influenti della televisione italiana. Bentornato, Massimo, in quella che è stata per tanti anni la tua casa».

I progetti di Massimo Giletti in Rai

Tra le diverse ipotesi ve ne sono alcune che vedono il suo ritorno alla guida di programmi come “L’Arena“. Tuttavia, ci sono anche pareri secondo cui potremmo rivedere il giornalista in un prime time informativo su Rai2 o Rai3.

Nel corso degli ultimi anni, Giletti si era espresso così in merito alla Rai, dopo la chiusura di Non è l’Arena: