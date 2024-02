Massimo Giletti provoca Antonella Clerici: "Non ti ho mai vista a La7"

Massimo Giletti è tornato in Rai alla condizione de La tv fa 70. Tra i tanti ospiti, il conduttore ha accolto Antonella Clerici, lasciandosi andare a qualche battuta che qualcuno ha letto come frecciatine. Il botta e risposta ha divertito i telespettatori.

Massimo Giletti provoca Antonella Clerici: il botta e risposta

Nel corso del programma La tv fa 70, Massimo Giletti ha accolto sul palco diversi volti molto amati della televisione, tra cui Paolo Bonolis e Antonella Clerici. Con quest’ultima si è lasciato andare ad una serie di battute che non sono passate inosservate.

Massimo Giletti: ecco come ha accolto Antonella Clerici

Massimo, appena si è ritrovato davanti Antonella Clerici e Paolo Bonolis, ha esclamato:

“Sono sei anni di esilio, sei anni che non la vedo. Lui veniva a La7. Tu no”.

Giletti si riferisce al suo programma Non è l’Arena, che ha chiuso i battenti in modo alquanto misterioso a febbraio 2023. Antonellina, per nulla intimorita, ha replicato: “Non mi facevano venire“. Il conduttore, a sua volta, ha risposto: “Seh, vabbè. Facciamo finta…“.

Giletti Vs Antonella: l’ironia dei social

Mentre Bonolis ha accettato l’invito a La7 di Giletti, Antonellina ha rifiutato giustificandosi con un impedimento dei vertici Rai. Massimo non ha nascosto le sue perplessità e il popolo social se n’è accorto. Ovviamente, i commenti del mondo virtuale sono esilaranti. Qualcuno ha perfino tirato fuori il vecchio flirt che i due conduttori avrebbero avuto in passato.