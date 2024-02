Massimo Giletti, pronto per il suo grande ritorno in Rai con La tv fa 70, ha ammesso di essere rimasto molto deluso da Fabio Fazio. Il conduttore è stato ignorato dal collega e non si aspettava un simile comportamento da lui.

Massimo Giletti deluso da Fabio Fazio

Dopo la cacciata da La7, Massimo Giletti sta preparando il suo ritorno in Rai. Il conduttore è stato riammesso a Viale Mazzini, ma dovrà portare in scena un programma completamente diverso da Non è l’Arena. E’ stato scelto per La tv fa 70, un format che ripercorre la storia della televisione di Stato. Nel corso della conferenza stampa, Massimo ha ammesso di essere rimasto molto deluso da Fabio Fazio.

Le parole di Massimo Giletti su Fabio Fazio

Massimo Giletti, parlando di Fabio Fazio, ha candidamente ammesso:

“Lo avrei voluto nel programma e gli ho scritto… Penso sia un personaggio importante per la tv e mi sarebbe piaciuto raccontare la sua qualità e bravura. (…) Non ha accettato e mi ha lasciato amareggiato umanamente, perplesso, peccato”.

Perché Fabio Fazio non ha accettato l’invito di Massimo Giletti?

Al momento, non conosciamo i motivi per cui Fazio ha rifiutato l’invito di Giletti. Molto probabilmente, Fazio ha ancora il dente avvelenato con la Rai per la sua cacciata. Intanto, Massimo ha parlato così del suo futuro con la televisione di Stato: