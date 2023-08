Massimo Giletti, l'addio a La7: "Ecco la cosa imperdonabile accaduta"

Dopo la chiusura immediata e inaspettata di Non è l’Arena, il conduttore Massimo Giletti è tornato a rompere il silenzio in merito alla questione.

Massimo Giletti: la chiusura di Non è l’Arena

Massimo Giletti ha rotto il silenzio sulla chiusura di Non è l’Arena, e ha confessato quello che per lui sarebbe un fatto imperdonabile compiuto dalla rete nei suoi confronti: “Quando sono arrivato a Roma mi sono trovato un gruppo di ragazzi giovani. Ho sofferto molto già quando fui costretto a lasciare la Rai. Oggi mi trovo di fronte a questo gruppo di lavoro che avevo ricostruito… anche questa volta li perderò tutti. Io ho le spalle molto larghe, ma 35 persone sono rimaste a casa. Si parla tanto di difendere i posti di lavoro dei vari personaggi televisivi che fanno scelte diverse, ma di quei ragazzi, qualcuno se ne è occupato? No! Questo è un gran dispiacere ed è una cosa che non perdono.”

Al momento non è dato sapere se Giletti tornerà presto in tv e in tanti, tra i suoi fan, sono impazienti di conoscere ulteriori dettagli e retroscena sul programma da lui condotto. Sulla questione non sono ancora emersi ulteriori particolari, e ai fan del volto tv non resta che attendere.