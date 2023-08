Chiusura Non è l'Arena, Massimo Giletti: "E' accaduta una cosa che non perdono"

Chiusura Non è l'Arena, Massimo Giletti rompe il silenzio: qual è la cosa che non perdona a Cairo?

Massimo Giletti ha parlato della chiusura del suo programma Non è l’Arena e della cacciata di La7. A distanza di qualche mese, il conduttore si è sbottonato un po’ di più.

Chiusura Non è l’Arena: Massimo Giletti rompe il silenzio

Ospite della seconda serata di Terrazza della Dolce Vita 2023, il ciclo di incontri all’aria aperta condotto da Simona Ventura e Giovanni Terzi al Grand Hotel di Rimini, Massimo Giletti ha parlato della chiusura di Non è l’Arena. Il conduttore, come fatto in passato, si è detto dispiaciuto per il licenziamento improvviso dei suoi 35 collaboratori.

Lo sfogo di Massimo Giletti

Giletti reputa il licenziamento repentino del suo staff una cosa imperdonabile. Massimo ha dichiarato:

“Quando sono arrivato a Roma mi sono trovato un gruppo di ragazzi giovani. Ho sofferto molto già quando fui costretto a lasciare la Rai. Oggi mi trovo di fronte a questo gruppo di lavoro che avevo ricostruito… anche questa volta li perderò tutti. Io ho le spalle molto larghe, ma 35 persone sono rimaste a casa. Si parla tanto di difendere i posti di lavoro dei vari personaggi televisivi che fanno scelte diverse, ma di quei ragazzi, qualcuno se ne è occupato? No! Questo è un gran dispiacere ed è una cosa che non perdono“.

Massimo Giletti tornerà in televisione?

Per Massimo Giletti il licenziamento improvviso dei suoi 35 collaboratori è una cosa imperdonabile. Considerata la chiusura di Non è l’Arena, la domanda sorge spontanea: tornerà in televisione? Il conduttore ha ammesso: ”

“La Rai è sempre stata casa mia, è un grande amore vero. Nel futuro vediamo quello che si potrà fare”.

Probabilmente, Massimo tornerà in Rai, tanto che Simona Ventura ha esclamato: “Ti aspettiamo“.