Giletti e la sospensione di Non è L'Arena: "Tutto si chiarirà al momento opportuno"

Il conduttore Massimo Giletti ha rotto il silenzio dopo la notizia dell’improvvisa e inaspettata sospensione del suo show, Non è l’Arena.

Massimo Giletti: la sospensione di Non è l’Arena

Il 13 aprile 2023 con un comunicato improvviso e inaspettato La7 ha annunciato la sospensione immediata di Non è l’Arena, il programma condotto da 6 anni da Massimo Giletti. Il conduttore in queste ore ha espresso il proprio rammarico per la vicenda e soprattutto per le 35 persone che lavorerebbero con lui nel dietro le quinte dello show. Quanto ai motivi che hanno portato l’emittente tv a scegliere di sospendere immediatamente il programma, Giletti ha precisato che tutto verrà chiarito al momento opportuno, ma al momento ha preferito non svelare dettagli in merito alla vicenda. Il conduttore ha smentito anche le indiscrezioni circolate nelle scorse ore e secondo cui le forze dell’ordine si sarebbero recate in casa sua.

“Ognuno ha la sua versione. Non voglio aggiungere altro, non parlo, penso solo ai miei, ai 35 che lavorano con me e si ritrovano ora sbattuti fuori dopo 6 anni. Io ho le spalle larghe, penso solo a loro”, ha affermato il volto tv, e ha aggiunto: “Tutto si chiarirà al momento giusto”.