Palinsesti La7 2023/2024, Massimo Giletti è fuori: le novità

A Milano sono stati presentati i palinsesti 2023/2024 di La7. Diverse le novità, ma una mancanza si farà sentire: Massimo Giletti è definitivamente fuori dai giochi.

Palinsesti La7 2023/2024: Massimo Giletti è fuori

Dopo lo stop di Non è l’Arena in corso d’opera, abbiamo una conferma: Massimo Giletti non tornerà su La7 nella prossima stagione. Nel corso della presentazione dei palinsesti 2023/2024, l’editore Urbano Cairo ha ufficializzato la chiusura del programma. Ha dichiarato:

“Giletti ha condotto in 6 anni 194 puntate di ‘Non è l’Arena’, dove ha potuto trattare in totale libertà tutti gli argomenti che ha voluto, inclusi quelli relativi alla mafia sulla quale ha fatto molte puntate, con tutti gli ospiti che ha voluto invitare. (…) Gli auguro di trovare la stessa libertà incondizionata nella sua prossima esperienza televisiva o di altro genere”.

Massimo, quindi, è ufficialmente fuori da La7. Per lui, molto probabilmente, ci sarà un ritorno in Rai dopo 15 anni di assenza.

La7, palinsesti 2023/2024: dall’addio di Giletti alle riconferme

Se Massimo Giletti non è stato riconfermato a La7, altri volti torneranno al loro posto. Per quanto riguarda i programmi riconfermati, Cairo, ha dichiarato:

“Un palinsesto che va molto nella continuità, molti i programmi vengono confermati, perché hanno avuto importanza nel dare identità alla rete. Mentana, Otto e mezzo, DiMartedì, Atlantide, PiazzaPulita, Propaganda Live, Eden e tutti i programmi della giornata come Omnibus, Coffee Break, L’Aria Che Tira, Tagadà, Il Novecento”.

La7, palinsesti 2023/2024: le novità

Sul versante delle novità, i palinsesti 2023/2024 di La7 vedono un grande ingresso: Massimo Gramellini. Cairo, che ha smentito l’arrivo di Barbara D’Urso, ha dichiarato:

“Un programma al sabato sera dopo il Tg, alle 20:40 per tutta la serata fino alle 23:15. La domenica ancora Gramellini con un Faccia a faccia con un personaggio del momento. Poi In Onda”.

Gramellini, quindi, occuperà uno spazio su La7 simile a quello che aveva su Rai3. Il programma L’Aria che Tira, che era di Myrta Merlino, passerà a Davide Parenzo, che in passato aveva già sostituito temporaneamente la collega. Lingo è stato riconfermato, ma non c’è ancora il nome della sostituta di Caterina Balivo, che è tornata in Rai. Tra le novità, a La7 arrivano anche Alessandro Barbero, che condurrà un format di approfondimento, e Alberto Nerazzini, con una serie di appuntamenti dedicati al giornalismo di inchiesta.