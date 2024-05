Chiara Ferragni rilancia nel 2024 la pinza per raccogliere i capelli: l'accessorio di colore oro indossato su una foto Instagram

L’influencer e imprenditrice Chiara Ferragni, per l’estate 2024, ha rilanciato la pinza per capelli, che andava tanto in voga negli anni Novanta: la cifra è da record.

La pinza per capelli indossata da Chiara Ferragni

Nelle storie Instagram, pubblicate in queste ore, la Ferragni ha mostrato una pinza per capelli color oro: si tratta del fermacapelli La Grande Pince di Jacquemus, realizzato in ottone placcato d’oro.

Il costo lo rendo un accessorio molto prezioso poiché ha un valore di 200 euro e viene venduto sui principali siti di e-commerce. Dalle mezze code ai raccolti scomposti, la pinza per capelli si può indossare in tanti modi diversi e accompagnerà tutte le donne nella prossima estate.

La frecciatina di Chiara Ferragni a Fedez

In un breve video condiviso sui social da Fedez, in queste ore, il rapper è apparso in compagnia di una comitiva di persona, ma ad attirare l’attenzione dei follower è stata una misteriosa donna bionda, ripresa di spalle, proprio con una pinza tra i capelli.

La Ferragni, con una frecciatina, ha postato anche lei una foto su Instagram, in cui appare di spalle con la stessa identica acconciatura della misteriosa ragazza, ma con un dettaglio che non è passato per nulla inosservato, la pinza Jacquemus.