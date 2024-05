Noemi Bocchi è incinta? Spunta un pancino sospetto, ma ci sono anche alcuni gesti di lei non fraintendibili.

Noemi Bocchi è incinta? E’ questa la domanda più gettonata dopo che la compagna di Francesco Totti è stata immortalata con un pancino sospetto. Secondo i paparazzi si tratta di una “piccola, dolce e nemmeno troppo nascosta rotondità“.

Noemi Bocchi è incinta? Spunta un pancino sospetto

Il settimanale Gente ha pizzicato Noemi Bocchi e Francesco Totti mentre giocano a padel. Niente di strano, d’altronde è proprio praticando questo sport che si sono conosciuti, se non fosse per un pancino sospetto, descritto dai paparazzi come una “piccola, dolce e nemmeno troppo nascosta rotondità“. La domanda sorge spontanea: è incinta?

Noemi Bocchi e Francesco Totti presto genitori

Le foto pubblicate dal settimanale Gente mostrano una semplice partita di padel, ma “la mano di Noemi si sposta spesso sul ventre, quasi a volerlo proteggere. E dalla sua t-shirt nera si intravede quel rigonfiamento che accende fantasie e sospetti“. Al momento, è bene sottolinearlo, non sappiamo se la Bocchi sia davvero incinta. La rivista diretta da Umberto Brindani conclude:

“La Bocchi fa di più: solleva il pollice e sposta l’altra mano sulla pancia. Di nuovo, proprio come faceva in campo. Due indizi fanno una prova. Chissà, forse questo piccolo giallo di primavera presto si potrebbe tingere di rosa o di azzurro”.

Totti e Noemi: le nozze dopo il divorzio da Ilary

Secondo i beninformati, la notizia della gravidanza sarebbe confermata dai piani di Totti. Francesco, infatti, intende sposare Noemi appena otterrà il divorzio da Ilary Blasi. La prossima udienza tra i due ex coniugi più amati di Roma è fissata per il 31 maggio.