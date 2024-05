Elisabetta Gregoraci: Briatore è ancora molto geloso di lei

Elisabetta Gregoraci ha confessato che Flavio Briatore è ancora molto geloso di lei, anche se si sono lasciati da tempo. La showgirl, ospite del podcast di Diletta Leotta, ha ripercorso la sua storia d’amore con l’imprenditore.

Ospite del podcast Mamma Dilettante di Diletta Leotta, Elisabetta Gregoraci ha ripercorso tutte le tappe più importanti della sua storia d’amore con Flavio Briatore. Non solo, ha anche svelato che l’imprenditore, anche se si sono lasciati da tempo, è ancora molto geloso di lei. Elisabetta ha raccontato:

“Vado in questo posto con un’amica e lì incontro – erano forse le 8 di sera, una specie di aperitivo – un harem di ragazze, vedo tante ‘girls’ molto belle con in mezzo, un po’ brizzolato, Flavio. Io non lo conoscevo e devo dire che non mi era particolarmente simpatico . Non bisogna mai giudicare le persone senza conoscerle, ma sai… le modelle, i rubinetti d’oro, lo champagne, avevo un’immagine un po’ forte, lontano dai miei standard. Lui, furbetto , si alza, arriva e si mette accanto a me. Era vestito malissimo, ancora mi ricordo che era pieno di colori, giacca marrone, pantalone giallo… “.

Elisabetta Gregoraci ha proseguito:

“Inizia a parlare e scopro che è una persona interessante, molto intelligente e simpatica. Mi dice: ‘Ti do uno strappo in hotel se vuoi’. Eravamo nello stesso hotel ma non lo sapevamo. Il destino ha voluto questa cosa. Mi chiede se bevo qualcosa, io ordino una camomilla perché sono astemia, lui già si stranisce. Mi chiede il numero di telefono e finisce così la serata. Vado via. In ascensore mi scrive questo messaggio: ‘Sei di più, sei speciale, non cambiare mai’. Io dico ‘grazie’. Iniziamo a sentirci e massaggiarci, mi chiede di incontrarmi due, tre volte ma non potevo perché ero via. Ci siamo rivisti segretamente a Milano, abbiamo fatto una cena tête-à-tête dove non è successo nulla. Da lì ci siamo fidanzati e non ci siamo più lasciati. Non è stato un colpo di fulmine, l’amore è nato pian piano… all’inizio ero spaventata perché era un uomo più grande, lo conoscevano tutti, un manager famosissimo”.