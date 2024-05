La coppia formata dall’influencer Giorgia Crivello e dal cestista Stefano Laudoni ha annunciato con gioia tramite Instagram l’arrivo di un bambino.

L’annuncio di Giorgia Crivello, emoziona i fan: “Sono incinta”

Questa lieta notizia segue poco più di un anno dopo l’annuncio doloroso della perdita del bambino che attendevano. Dopo un periodo di attesa e approfonditi esami per garantire la salute del nuovo arrivato, la coppia ha condiviso la meravigliosa novità.

Giorgia ha espresso la sua grande emozione da futura mamma mostrando il pancino appena accennato e ha condiviso i mesi di preoccupazione che hanno affrontato, soprattutto dopo l’esperienza precedente. Hanno spiegato che la decisione di attendere prima di annunciare è stata dettata dalla necessità di avere risultati certi degli esami per proteggere il loro sogno di diventare genitori.

Giorgia Crivello è una nota influencer italiana, seguita da centinaia di migliaia di follower, che condivide la sua vita e interessi con un’attenzione particolare per la musica, il benessere e la bellezza. Stefano Laudoni è un cestista professionista che milita nella squadra del Vigevano, la coppia si è sposata nel 2022.

Questo annuncio non solo porta gioia alla coppia, ma è anche un messaggio di speranza per coloro che hanno vissuto esperienze simili. La famiglia si prepara ad accogliere un nuovo membro, e per Giorgia e Stefano inizia una nuova avventura piena di emozioni e felicità.