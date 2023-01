Giorgia Crivello ha perso suo figlio: "Dolore immenso"

Giorgia Crivello ha annunciato via social di aver perso il bambino di cui era in attesa insieme a Stefano Laudoni.

Giorgia Crivello: il dramma

Giorgia Crivello ha voluto condividere con i fan dei social il suo dolore in un momento particolarmente difficile: l’influencer era infatti in attesa del suo primo figlio ma, nei giorni scorsi, ha scoperto che il cuore del piccolo non batteva più durante una visita di routine. La Crivello e suo marito, il cestista Stefano Laudoni, hanno annunciato la notizia con due post via social.

“Ormai era chiaro a molti che fossi in gravidanza (…) Non mi sono espressa pubblicamente semplicemente perché ancora a rischio, essendo sotto il primo trimestre e non avendo fatto ancora degli esami importanti”, ha scritto la Crivello, e ancora: “Purtroppo ieri pomeriggio a seguito di una visita di controllo abbiamo scoperto che il suo cuoricino non batte più… essendo che è avvenuto naturalmente e si trova ancora al suo posto, giovedì subirò un intervento per rimuovere tutto.

So che tante donne mi capiranno e capiranno il dolore immenso che sto (stiamo) provando per quella che è a tutti gli effetti una perdita”.

Stefano Laudoni le ha fatto eco affermando: “La vita ci mette davanti a situazioni dure, non sempre facile da accettare. Siamo forti, siamo sani, siamo innamorati. (…) Basta solo aspettare e vedrai che il nostro più grande sogno prima o poi arriverà. Vivo per te e sono con te sempre.

Oggi ti amo ancora di più.”

In queste ore sui social in tanti stanno esprimendo la loro solidarietà e il loro calore alla giovane coppia, che per il momento aveva preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione.