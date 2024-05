Fedez è tornato sui social pubblicando stories Instagram sul jet privato in compagnia di una bionda: la reazione dei follower della Ferragni

Continuano le frecciatine tra Fedez e Chiara Ferragni: il rapper è apparso sui social, con delle foto dal suo aereo privato, in compagnia di una bionda; la reazione della Ferragni e dei suoi fan non si è fatta attendere.

Fedez a bordo di un jet privato

Nelle ultime ore Fedez è apparso in compagnia di una misteriosa bionda, che ha fatto il giro del web, scatenando i commenti sui social.

Nel breve video condiviso sui social, si vede una comitiva di persona, ma ad attirare l’attenzione dei follower è stata la misteriosa donna bionda, ripresa di spalle. Ovviamente, non è tardata ad arrivare la replica della Ferragni: l’influencer ha postato una foto su Instagram in cui appare di spalle con la stessa identica acconciatura della misteriosa ragazza, del video condiviso dal rapper, una pinza che raccoglie i capelli e sembrano essere la stessa persona.

La reazione dei follower della coppia

Secondo moltissimi followers non si tratterebbe di un dettaglio, la Ferragni avrebbe mandato una vera e propria frecciatina a Fedez che si trova, in piacevole compagnia sembrerebbe, nel Principato di Monaco, mentre Chiara si troverebbe a Milano a casa con i bambini dopo un volo diretto per la Spagna.

Dopo le ultime notizie sulla vendita della Villa Matilda, continua a far discutere la famosa, ormai, ex coppia.