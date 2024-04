Secondo il popolo social, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si stanno frequentando in gran segreto. A riprova di ciò ci sarebbe un indizio clamoroso, venuto fuori durante l’intervista dell’attrice a Casa Chi.

Beatrice Luzzi e Garibaldi si stanno frequentando in segreto

Nelle ultime ore i Beabaldi – fan di Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi – sono in gran fermento. Sembra, infatti, che il l’attrice e il bidello calabrese si stiano frequentando in gran segreto. A dimostrazione di ciò ci sarebbe un indizio clamoroso che i due avrebbero, forse inconsapevolmente, lasciato.

Beatrice Luzzi e Garibaldi si stanno frequentando: l’indizio

“Abbiamo infranto la magia, l’abbiamo disintegrata“, ha dichiarato Beatrice a Verissimo parlando di Giuseppe. A quanto pare, queste parole non corrispondono alla realtà. L’indizio riguarda l’intervista della Luzzi a Casa Chi. Secondo i fan si è sentita una risata di un uomo che non può che essere Garibaldi. “Lo stava palesemente guardando durante il collegamento“, sostiene un seguace. Un altro fa eco: “Non stava pensando a cosa rispondere, ma stava guardando qualcuno che era lui, è così palese. Anche come rideva quando le hanno chiesto perché ha chiuso? Certo che ride, oltre a non avere chiuso, ce l’aveva davanti”.

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi tacciono

Mentre i fan sognano di rivederli insieme, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi tacciono. Né l’attrice e né tantomeno il bidello calabrese hanno confermato o smentito il chiacchiericcio.