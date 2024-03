Qualche giorno fa, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi sono stati avvistati all’aeroporto di Linate mentre si scambiavano un bacio. Sono stati addirittura chiamati al gate ma non si sono presentati. L’attrice ha rotto il silenzio e ha spiegato cosa è successo.

Beatrice Luzzi vuota il sacco: cosa è successo a Linate con Garibaldi?

Il GF è giunto a conclusione, ma Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi continuano ad attirare l’attenzione. Negli ultimi giorni, è scoppiato il Linate-gate. Secondo alcuni fan, i due sono stati pizzicati in aeroporto mentre si baciavano e sono stati chiamati al gate ma non si sono presentati. La sera stessa, Beatrice ha snobbato la festa finale del GF. Cosa è successo davvero? La Luzzi ha rotto il silenzio.

Beatrice Luzzi: la sua versione sul Linate-gate

Via Instagram, Beatrice ha spiegato cosa è successo con Garibaldi all’aeroporto di Linate. La Luzzi ha dichiarato:

“Sono tornata verso le 4:30/5 dalla finale, poi ho dovuto prendere il treno per andare a Milano, da lì ho ripreso il treno di ritorno perché mi ero dimenticata la carta d’identità, motivo per cui all’aeroporto chiamavano ‘Luzzi, Dezzi (cognome della manager di Beatrice, ndr) e Garibaldi’, che mi hanno accompagnato poi in treno per tornare a Roma, dove sono tornata a mezzanotte e mezza di martedì sera”

Perché Beatrice ha snobbato la festa del GF?

Beatrice non ha svelato se lei e Garibaldi si sono baciati a Linate, ma ha spiegato il motivo per cui venivano chiamati al gate ma non si sono presentati. Per quanto riguarda la festa del GF perché non si è presentata? L’attrice ha dichiarato: