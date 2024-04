Dopo la vittoria del GF 2023, Perla Vatiero è tornata alla sua vita. Nelle ultime ore, la fidanzata di Mirko Brunetti è apparsa sui social con una foto che ha destato parecchi critiche: è irriconoscibile.

Perla Vatiero irriconoscibile sui social: la foto

Perla Vatiero ha vinto il Grande Fratello 2023 ed è diventata un personaggio. In attesa di scoprire se la vedremo come concorrente dell’Isola dei Famosi 2024, la fidanzata di Mirko Brunetti è finita al centro di una polemica social a causa di una foto in cui appare irriconoscibile.

Perla Vatiero ha abusato di Photoshop?

La foto incriminata immortala Perla Vatiero in albergo, mentre esce dalla camera per andare ad una serata. La vincitrice del GF 2023 indossa un body nero e un paio di pantaloni cargo rosa. A finire al centro dell’attenzione non è il look, ma il suo aspetto: sguardo felino, naso drittissimo, bocca carnosa, faccia incavata e gambe lunghissime.

Le critiche dei fan a Perla Vatiero

Le critiche dei fan a Perla Vatiiero sono tante: “Ma forse c’è un po’ di Photoshop nelle foto di Perla”, oppure “L’occhio destro cosa tiene? Oddio però, modificate bene almeno“, o ancora “Foto modificate male, gambe spropositate, occhio destro non modificato, troppo alta e magra. Ma sei così bella al naturale perché usi i filtri? Tanto ti abbiamo vista al Grande Fratello, semplice e spontanea“.