Perla Vatiero ha vinto il Grande Fratello appena qualche giorno fa ma secondo alcuni potrebbe essere già pronta per partecipare ad un nuovo reality show di Mediaset…

Perla Vatiero all’Isola dei Famosi?

Il reality in questione è proprio l’Isola dei Famosi. Il programma tv partirà con la sua nuova edizione, condotta da Vladimir Luxuria, da lunedì 8 aprile, in prima serata su Canale 5. E proprio a proposito di Perla, si vocifera che la Vatiero potrebbe presto sbarcare in Honduras.

Isola, Perla Vatiero nel cast?

Il cast dell’Isola dei Famosi è già stato presentato ufficialmente e tra i tanti nomi dei naufraghi quello di Perla Vatiero non compare. Questo però non può escludere a priori la sua eventuale presenza. Sappiamo che spesso molti concorrenti entrano a programma iniziato, come accaduto alla stessa Vatiero al GF che poi ha pure vinto.

Gli indizi

Oltre al fatto che alcuni siti già ne parlano, un importante indizio sulla possibile presenza di Perla all’Isola arriva dal fatto che lei e Mirko fossero assenti ad un party con gli altri ex concorrenti del Grande Fratello. Secondo molti forse si stava preparando per l’altro programma… Chi lo sa. Non ci resta che attendere.