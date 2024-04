A distanza di qualche settimana dalla finale del GF, Fiordaliso ha detto la sua. La cantante non ha gioito per la vittoria di Perla Vatiero perché avrebbe preferito vedere Beatrice Luzzi al suo posto.

Fiordaliso contro la vittoria di Perla Vatiero al GF

Mentre Perla Vatiero si gode la vittoria del GF e si prepara a partire per L’Isola dei Famosi, qualcuno parla ancora del suo percorso nel reality. Fiordaliso, intervistata dal settimanale Nuovo Tv, ha detto la sua sul trionfo dell’ex coinquilina, ammettendo che avrebbe preferito Beatrice Luzzi al suo posto.

Le parole di Fiordaliso su Perla Vatiero

Fiordaliso, senza giri di parole, ha ammesso:

“Volevo che arrivasse prima Beatrice. Dico questo perché lei non si è mai risparmiata, nel bene e nel male. Lei ha dato tutto quello che poteva. Con Perla ha vinto la gioventù e la storia d’amore, anche se mi avevano stancato dall’inizio. Beatrice ha avuto tante difficoltà e alla fine ha prevalso Perla con la sua storia”.

Fiordaliso non ha ancora sentito Beatrice Luzzi

Pur avendo fatto il tifo per Beatrice, Fiordaliso non ha ancora sentito l’amica dopo la fine del GF. Come mai? Molto probabilmente, le due non hanno ancora avuto modo e tempo di farsi una chiacchierata. D’altronde, la Luzzi ha già svelato chi sono le ex concorrenti che l’hanno delusa.