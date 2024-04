Uscita vincitrice dal Grande Fratello 2023, Perla Vatiero sogna di entrare nel cast di Mare Fuori. Il set dell’Ipm, però, è ancora lontano, mentre si avvicina quello dell’Isola dei Famosi.

Perla Vatiero sogna Mare Fuori ma va all’Isola dei Famosi

Durante la sua permanenza al Grande Fratello, Perla Vatiero ha dichiarato più volte di voler entrare nel cast di Mare Fuori. Nelle ultime ore, però, è spuntata fuori un’indiscrezione che la vede come papabile concorrente dell’Isola dei Famosi, in partenza lunedì 8 aprile su Canale 5.

L’indiscrezione su Perla Vatiero all’Isola dei Famosi

A lanciare l’indiscrezione su Perla Vatiero all’Isola dei Famosi è stato il settimanale DiPiù. Si legge:

“La regina del Grande Fratello parte per L’Isola dei Famosi. […] Ora, però, grazie al Grande Fratello, lei e Mirko sono tornati insieme e ad attenderli c’è un futuro radioso. Ma al di là dell’amore, la Vatiero ora è attesa in TV, per grandi progetti, Si parla di lei addirittura per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Anche se il suo sogno più grande resta la fiction Mare Fuori”.

Perla Vatiero: ecco cosa diceva qualche giorno fa

Se l’indiscrezione lanciata da DiPiù corrispondesse a verità, la partenza per l’Isola dei Famosi andrebbe a cozzare con quanto dichiarato da Perla qualche giorno fa. Intervistata dal settimanale Chi, la Vatiero ha ammesso:

“Adesso io e lui vogliamo goderci questo momento. Anche con la convivenza ci andremo piano. Se rifarei Temptation Island e il Grande Fratello? Sì, noi dovevamo staccarci e abbiamo trovato il coraggio e una motivazione per farlo. Il nostro scegliere di non stare insieme non era per mancanza di amore, lo abbiamo dimostrato nei venti giorni insieme nella Casa: fra noi c’era intesa, c’era complicità, c’era amore, c’era tutto. Chi ha seguito la diretta penso che abbia visto questo. Nella casa abbiamo avuto conferma del nostro sentimento forte”.

Se decidesse di partire per l’Honduras, Perla continuerebbe a stare sotto i riflettori e la sua voglia di godersi la relazione con Mirko andrebbe nuovamente in stand by.