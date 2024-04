Uscita vincitrice dalla casa del Grande Fratello 2023, Perla Vatiero è tornata alla vita di tutti i giorni. Tramite i social, ha confessato ai fan di essere in ansia per un motivo preciso: ecco cosa è accaduto dopo 5 mesi e mezzo.

Perla Vatiero è tornata a casa dopo aver trascorso mesi nella Casa del GF. Oltre alla vittoria del reality, la ragazza ha riconquistato Mirko Brunetti, quindi può dirsi più che soddisfatta. Eppure, nelle ultime ore, ha vissuto un momento di grande ansia. Ovviamente, l’ha condiviso con i fan.

Dopo cinque mesi e mezzo, Perla Vatiero si è rimessa al volante. E’ per questo che ha confidato ai fan di essere in ansia:

“Ciao a tutti, come state? Io sto cercando di riprendere un po’ i miei ritmi e, infatti, ragazzi dopo cinque mesi e mezzo, ho deciso di riprendere in mano la macchina. Ho un po’ di ansia eh, perché comunque non so se mi ricordo ancora come si fa a guidare… Intanto, cerco di uscire dal cancello di casa… Ok, con la retromarcia ci siamo”.