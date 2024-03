Dopo la vittoria del Grande Fratello, Perla Vatiero si è concessa del tempo dal parrucchiere e il cambio di look non è passato inosservato.

Dopo essere stata incoronata vincitrice del Grande Fratello 2024, superando una concorrente esperta e apparentemente “imbattibile” come Beatrice Luzi, Perla Vatiero ha scelto di dare una “svolta” al proprio look con una seduta dal parrucchiere. Questo momento di trasformazione è stato documentato nelle stories su Instagram della stessa ex gieffina. Con lei c’era anche il fidanzato Mirko Brunetti che, com’è noto, ha intrecciato con quest’ultima e l’ex tentatrice Greta Rossetti un triangolo che ha tenuto incollati al piccolo schermo milioni di spettatori.

Perla Vatiero, cambio di look dal parrucchiere per la vincitrice del Grande Fratello

Capelli neri e carnagione dal fascino mediterraneo… chi ha seguito l’ultima edizione del Grande Fratello e Temptation Island non ha potuto fare a meno di notare come Perla, attraverso i suoi look ha saputo mostrare al pubblico una personalità pronta e determinata. La vittoria del Grande Fratello rappresenta sicuramente un traguardo fondamentale della vita di questa giovane concorrente che, in un modo o nell’altro, ha lasciato il segno.

Lo scatto condiviso sui social

Nella foto che è stata condivisa sui social vediamo Perla seduta sulla sedia di un salone. I suoi capelli sono lunghi e bagnati. Ha un cellulare in mano e il suo sguardo ci comunica come sia pronta a fare questo cambiamento. Anche il fidanzato Mirko Brunetti si trova seduto su una di quelle sedie del salone: “Queste attese infinite non me le meritavo”, sono le parole di accompagnamento alla foto dell’ex gieffino.