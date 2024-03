Perla Vatiero è la vincitrice di questa edizione del Grande Fratello. La concorrente ha vinto il montepremi di 100.000 euro, ma in realtà ha guadagnato molto di più di questa cifra.

Grande Fratello, quanto ha guadagnato Perla Vatiero oltre ai 100.000 euro di montepremi

La lunghissima edizione del Grande Fratello di quest’anno è finita con la vittoria di Perla Vatiero. La 26enne salernitana ha superato Beatrice Luzzi e si è aggiudicata il montepremi di 100.000 euro. Di questi, 50.000 euro saranno devoluto in beneficienza a un ente che ha scelto la giovane, mentre gli altri saranno tutti suoi. In realtà, però, Perla ha ottenuto molto di più del semplice montepremi. I concorrenti del reality, infatti, ottengono un gettone di presenza settimanale, diverso in base alla loro popolarità. Grazie a questi gettoni, Perla Vatiero potrebbe aver triplicato la vittoria finale, grazie ai quattro mesi passati nella Casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello: quanto ha guadagnato Perla Vatiero in totale?

Perla Vatiero è entrata quando il programma era già iniziato. La data precisa è il 17 novembre 2023, per cui ha trascorso 4 mesi nella casa. Il gettone di presenza previsto varia dai 5.000 ai 15.000 euro settimanali, per cui Perla potrebbe aver guadagnato 90mila euro solo per la sua presenza nel reality. A questa cifra vanno aggiunti i 50.000 euro del montepremi finale. Una cifra davvero incredibile, tenendo conto che la ragazza è molto giovane e ha avuto esperienza televisiva solo a Temptation Island. Sicuramente potrà realizzare il suo sogno di aprire un negozio online, come spesso a dichiarato di voler fare.