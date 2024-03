Perla Vatiero e Mirko Brunetti si raccontano in un’intervista a Chi affermando che il loro desiderio è ritrovare un po’ di privacy dopo il percorso al Grande Fratello.

In un’intervista esclusiva a Chi, la coppia ha rivelato i loro progetti futuri, desiderando ora un po’ di privacy.

« Magari a Roma , per realizzare i nostri sogni . Non dobbiamo fare lo sbaglio che abbiamo commesso 5 anni fa, quando abbiamo corso troppo . Da qui in poi c’è futuro ».

«Noi dovevamo staccarci e abbiamo trovato Il coraggio e una motivazione per farlo. Il nostro scegliere di non stare insieme non era per mancanza di amore, lo abbiamo dimostrato nei venti giorni insieme nella Casa: fra noi c’era intesa, c’era complicità. c’era amore, c’era tutto». Afferma Perla nell’intervista.