GF, Perla gelosa di Mirko: fuorionda infuocato

Nel corso dell’ultima puntata del GF, Alfonso Signorini ha mostrato a Perla Vatiero una paparazzata che immortala Mirko Brunetti con Shaila Gatta. La concorrente, durante un fuorionda, si è mostrata gelosa e infuriata.

Cosa ci faceva Mirko Brunetti ad una festa in compagnia dell’ex velina Shaila Gatta? Il ragazzo è stato paparazzato dal settimanale Chi, durante un party a cui erano presenti altri ex concorrenti del GF. Alfonso Signorini, nel corso dell’ultima puntata del reality, ha messo al corrente Perla Vatiero di quanto accaduto:

“Adesso ti faccio vedere una cosa interessante. Tu dici ‘spero che Mirko non sia stato con nessun’altra’. Però non è che lui la domenica va a messa, fa gli gnocchi con la mamma o fa i compiti. Mirko va in giro, si diverte com’è normale che sia per un bel ragazzo della sua età. Ecco come passa le sue serate. Qui è con tale Shaila Gatta, una nota velina di Striscia la Notizia. Sono stati ripresi ed erano proprio a parlare. Lei non si è schiodata da lui e lo stesso lui da lei. Come vedi si sta divertendo”.