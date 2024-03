Loana Vatiero, sorella di Perla, ha detto la sua sul ritorno di fiamma con Mirko Brunetti. La ragazza non ha alcun dubbio: l’ex gieffino è stato “tremendo” e, finito il GF, ci saranno molte cose da chiarire.

Loana Vatiero sul ritorno di fiamma tra Perla e Mirko

Ospite del programma radiofonico Non succederà più, Loana Vatiero si è sbottonata sul ritorno di fiamma tra la sorella Perla e Mirko Brunetti. A suo dire, la familiare non ha mai smesso di amare il fidanzato e per lei il Grande Fratello è stato molto importante.

Le parole di Loana Vatiero

Loana Vatiero ha dichiarato:

“Mirko è stato un po’ tremendo. Quando esce Perla sicuramente ci saranno tante cose da affrontare tutti insieme, però penso che in quei giorni in cui sono stati insieme in Casa hanno parlato tanto prima di esporre da ambo i lati i loro sentimenti. Penso che prima di arrivare a dirsi ‘ti amo’ hanno parlato un bel po’. Mia sorella sotto questo punto di vista non è una sprovveduta. Lei ci è andata veramente con i piedi di piombo, ha voluto capire. Si sono parlati molto in quei giorni”.

Loana Vatiero: cosa succederà tra Perla e Mirko dopo il GF?

Loana, oltre a parlare del ritorno di fiamma tra Perla e Mirko, si è espressa anche sull’amicizia tra la sorella e Greta Rossetti. A suo dire, quando finirà il GF, non sarà semplice gestire un legame di questo tipo. Ovviamente, se non ci fosse stato Brunetti sarebbe stato molto più semplice.