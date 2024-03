Perla Vatiero ha finalmente svelato cosa è successo con Mirko Brunetti al GF. L’ex volto di Temptation Island ha dormito in tugurio con il fidanzato (o ex?) e non ci sono stati solo baci.

GF: Perla svela cosa è successo in tugurio con Mirko

In occasione di San Valentino, Mirko Brunetti è tornato al GF per qualche giorno. Ha riabbracciato la fidanzata (o ex?) Perla Vatiero e ha trascorso la notte con lei. Cosa è successo in tugurio? A distanza di qualche settimana, l’ex volto di Temptation Island ha vuotato il sacco.

GF: Perla racconta ad Anita cosa è successo tra lei e Mirko

Parlando con Anita Olivieri, Perla ha vuotato il sacco sulle notti che ha trascorso in tugurio con Mirko. La Vatiero ha dichiarato:

“Io non è che mi devo giustificare se me lo sono limonato sotto le coperte. Che non è che me lo sono limonato solo una sera, cioè, ci sono stata…”.

La concorrente del GF, per ovvi motivi, non è entrata nei dettagli, ma è chiaro che tra lei e Brunetti c’è stato qualcosa in più di semplici baci.

GF: Perla non è interessata ad Alessio

Oltre a svelare cosa è successo in tugurio con Mirko, Perla ha tranquillizzato Anita sui suoi sentimenti per Alessio. La Vatiero ha sottolineato che non è interessata a Falsone e l’ha lasciata libera di viversi il coinquilino.