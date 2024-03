La 40esima puntata del Grande Fratello per Mirko e Perla, anche se separati da mesi, si sono resi comunque protagonisti durante la diretta

La 40esima puntata del Grande Fratello ha portato Mirko e Perla al centro dell’attenzione, nonostante la loro separazione.

Grande Fratello: la decisione di Mirko Brunetti

Nonostante sembrasse un riavvicinamento dopo dichiarazioni d’amore e confronti recenti, la situazione è peggiorata quando Perla ha stretto amicizia con Alessio Falsone, uno degli ultimi concorrenti entrati in gioco. Mirko ha manifestato apertamente la sua gelosia, accentuata dalla clip in cui Perla parlava in codice di lui e Alessio con Sergio e Greta, l’ormai famoso discorso della “scarpa vecchia e della scarpa nuova”. Dopo che Perla ha confessato, ha avuto un ulteriore confronto con Mirko nello studio di Alfonso Signorini. Nonostante le giustificazioni di Perla riguardo a una “semplice curiosità femminile” su Alessio, Mirko è rimasto deluso e scosso, rifiutandosi di essere il suo “porto sicuro”.

Dopo il blocco emotivo, sono circolate voci su un’uscita momentanea di Mirko dallo studio, ma è scomparso dai radar. Nessuna storia o post su Instagram sono stati condivisi fino a quasi 24 ore dopo, quando ha deciso di rompere il silenzio con un video su Instagram. Ha sottolineato la sua intenzione di evitare commenti negativi su Perla, dichiarando che, nonostante le difficoltà emotive delle ultime settimane, la sua vita continua. Promette di essere più presente per i suoi seguaci, ma tiene a precisare che eviterà commenti dannosi contro Perla.