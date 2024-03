Questa sera su Canale 5 si terrà una nuova puntata del Grande Fratello, reality condotto da Alfonso Signorini. Ecco qualche anticipazione di cosa accadrà in puntata.

Le nomination

Perla Vatiero, Simona Tagli e Anita Olivieri sono al televoto. Il pubblico da casa dovrà scegliere la preferita tra le tre. Non ci sarà dunque alcuna eliminazione, ma la meno votata andrà al prossimo televoto eliminatorio. Un sondaggio evidenzia come Simona Tagli sia la preferita, mentre Anita la meno amata dal pubblico.

Il confronto tra Perla e Mirko

Non mancherà di certo in puntata un nuovo faccia a faccia tra la coppia neo-ritrovata: Perla e Mirko.

Lei sembra essere sempre più sfuggente, affermando cose come: “Sono entrata da sola. Come ho iniziato, il percorso lo finisco. Sono stata me stessa a 360 gradi. Se dico che non stiamo insieme e non mi ritengo fidanzata è perché fuori da qui ci sono tante cose da affrontare. L’ho amato anche quando eravamo nella casa ed è entrata Greta. Il mio ‘ti amo’ non è diverso da quello che ho dimostrato finora.” Lui cerca di difendersi, replicando: “Sarei folle ad avere idee diverse da quei cinque giorni in cui siamo stati insieme. Non sono felice delle parole di Perla, non mi aspettavo questa razionalità, ma voglio fidarmi di lei.”