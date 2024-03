GF, anticipazioni: Marco Maddaloni rientra in Casa e prende una decisione

Marco Maddaloni rientra in Casa e prende una decisione importante sul suo percorso al GF.

Nella puntata del GF in onda lunedì 4 marzo 2024, Marco Maddaloni rientra in Casa. Il concorrente deve comunicare la sua decisione ai compagni d’avventura: continuerà il reality o lo abbandonerà per sempre?

GF, Maddaloni rientra in Casa: la decisione

Qualche giorno fa, Marco Maddaloni ha “momentaneamente lasciato” la Casa del GF per un lutto improvviso. E’ morto il suocero, il padre della moglie Romina. Il judoka ha anche pubblicato sui social una dedica all’uomo che, per tanti anni, ha fatto parte della sua famiglia. Nella puntata di lunedì 4 marzo 2024, Maddaloni rientra in Casa, ma deve prendere una decisione importante.

GF: anticipazioni su Marco Maddaloni

Stando alle anticipazioni del GF, sappiamo che Maddaloni rientra in Casa proprio nella puntata di lunedì 4 marzo. In questa occasione, Marco comunicherà ai compagni se ha intenzione di continuare il gioco oppure se preferisce abbandonarlo.

Marco Maddaloni lascerà il GF?

Considerando che prima del lutto Marco ha più volte ammesso di voler tornare dalla sua famiglia, immaginiamo che abbia deciso di mettere fine al suo percorso al reality. D’altronde, sembra assai improbabile che Maddaloni possa decidere di lasciare sola la moglie in un momento tanto delicato per proseguire la sua avventura al GF.