Nella notte tra mercoledì e giovedì, Marco Maddaloni ha lasciato temporaneamente la casa del Grande Fratello a causa di un grave lutto familiare. Quando ha abbandonato il programma lunedì notte, le ragioni del suo allontanamento non erano chiare, generando varie speculazioni.

Solo nella giornata odierna la redazione e gli autori del programma hanno spiegato ufficialmente che il campione judoka ha dovuto lasciare momentaneamente la casa più famosa d’Italia per la morte di suo suocero, Mario Giamminelli, padre di Romina, sua moglie.

Morte suocero di Marco Maddaloni, il toccante messaggio social

Marco Maddaloni, il noto judoka di Scampia, ha postato su Facebook una foto di famiglia che lo ritrae proprio insieme a suo suocero Mario, sua moglie Romina e ai suoi due figli. Sotto alla bellissima foto, in cui tutti sono sorridenti, il concorrente del Grande Fratello ha scritto un messaggio toccante in suo ricordo.

Ecco quanto si legge dal post: “Un uomo non muore mai se c’è qualcuno che lo ricorda. Sei stato un secondo padre per me, mi hai accolto nella tua famiglia 15 anni fa e da allora sono stato trattato proprio come un figlio. E ogni volta che ho avuto bisogno di affetto familiare trovavo rifugio a casa tua. Mi mancheranno i nostri infiniti pranzi domenicali. Mi mancherà un po’ tutto quel pezzo di mondo. Riposa in pace “On” Mario”.