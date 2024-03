Mirko Brunetti, anche se è uscito dal GF da tempo, continua ad essere uno dei protagonisti del reality insieme alla fidanzata Perla Vatiero. Nelle ultime ore, il ragazzo ha lanciato un appello ai fan.

GF: Mirko Brunetti lancia un appello ai fan

Per Mirko Brunetti l’avventura al GF è finita da tempo, ma grazie alla presenza in Casa della fidanzata Perla Vatiero continua ad essere protagonista di ogni puntata. La coppia è molto seguita e i fan non mancano di sostenerla in tutte le circostanze. Nelle ultime ore, Mirko ha lanciato un appello ai seguaci.

Cosa ha chiesto Mirko ai fan del GF?

Via social, Mirko ha parlato degli aerei che i fan mandano al GF per sostenere Perla. E’ proprio in merito a questo che ha chiesto un favore ai seguaci:

“Con una cifra abbastanza importante, noi siamo felicissimi per questo supporto. Però avevano pensato di metterci d’accordo con voi e donare questi soldi in beneficenza quindi scegliere insieme un’associazione, visto che ci stiamo impegnando molto su questo fronte anche con prossime iniziative e ci farebbe piacere devolvere questi soldi per una causa molto importante”.

I fan del GF accoglieranno l’appello di Mirko?

La richiesta di Mirko è lodevole, ma i fan accetteranno di rinunciare all’aereo per devolvere i soldi in beneficenza? Staremo a vedere. Nel frattempo, i seguaci sperano di vedere Brunetti entrare al GF per fare la proposta di nozze a Perla.