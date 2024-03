Manca ormai poco alla finale del Grande Fratello in onda il 4 aprile e Mirko e Perla continuano ad appassionare il pubblico.

L’ultima indiscrezione

Secondo quanto riporta Il Gazzettino: “Brunetti tornerà nella casa per riabbracciare la donna (dice) della sua vita. E secondo i rumors che circolano in rete potrebbe addirittura chiedere all’influencer di sposarlo, ma sono solo voci di corridoio. Come reagirà la Vatiero?”

La risposta dei Social

L’idea che Mirko potrebbe proporre a Perla di sposarlo ha mandato in tilt i social. Ma molti si schierano contro la proposta.

Scrive una utente su X: “Se stasera fanno questa pagliacciata di Mirko che chiede la mano a Perla, spero che Perla tiri fuori il carattere e lo distrugga, perché è chiaramente una stronzata a favore dei perletti e lui si un vero pagliaccio.”

Un altro utente scrive, non credendo al rumor: “Raga ma siete impazzite a credere Mirko possa proporsi a Perla dopo che si dicono che devono viversi fuori e capire ancora molto? Non hanno regalato un in tv e secondo voi regalano una proposta, voi state male, speriamo in un semplice abbraccio”