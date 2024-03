GF, l'ex fidanzata di Alessio Falsone tuona: "Non è interessato ad Anita"

L’ex fidanzata di Alessio Falsone ha detto la sua sulla frequentazione tra il ragazzo e Anita Olivieri. A suo dire, non è assolutamente interessato a lei, ma si è avvicinato solo per arrivare alla finale del GF.

GF: l’ex fidanzata di Alessio Falsone rompe il silenzio

Tra Alessio Falsone e Anita Olivieri è scoppiata la passione. La ragazza, dopo cinque mesi di permanenza al GF, ha deciso di mollare il fidanzato Edoardo Sanson per viversi la passione con la nuova fiamma. Stando a quanto sostiene l’ex fidanzata del gieffino, il suo interesse nei confronti di Anita non è sincero.

Le parole dell’ex fidanzata di Alessio Falsone

A rendere pubblico il pensiero dell’ex fidanzata di Alessio Falsone è stata Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha condiviso il messaggio di un utente che, conoscendo l’ex del gieffino, le ha scritto: “Ciao cara, secondo te ad Alessio piace Anita o Perla? Tu che lo conosci bene”. La risposta non lascia spazio a dubbi: “Ciao, nessuna delle due”.

Chi è l’ex fidanzata di Alessio Falsone?

Al momento non è nota l’identità dell’ex fidanzata di Alessio. La ragazza, però, è convinta che Falsone si sia avvicinato ad Anita solo per arrivare alla finale del GF. A quanto pare, la Olivieri non è il suo prototipo e il flirt è solo una strategia.