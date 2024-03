Anita Olivieri, concorrente Nip del GF, ha avuto un flirt con un ex Vippone. La ragazza l’ha confessato alla sua nuova fiamma Alessio Falsone. Di chi si tratta? E’ un calciatore parecchio apprezzato.

GF, Anita ha avuto un flirt con un ex Vippone: chi è?

A distanza di sei mei dal suo ingresso al GF, Anita Olivieri ha iniziato a sbottonarsi un po’ di più. Complice la frequentazione con Alessio Falsone, la ragazza ha sganciato confessioni piccanti. Ha svelato di aver avuto un flirt con un ex Vippone molto amato. Di chi si tratta? Del calciatore Andrea Maestrelli.

La confessione di Anita su Andrea Maestrelli

Chiacchierando con Falsone, Anita ha vuotato il sacco sul flirt con Andrea Maestrelli. Ha raccontato:

“Non potevamo fare tardi la sera perché lui si allenava. Infatti quando ti mi dici le cose dei calciatori e del sacrificio che fanno, lui mi aveva parlato un botto di sta roba. Ma poi lo vedevo, quello che mangia… Poi lui era uno che voleva e potenzialmente arrivare per tutto il contesto, poi se non sbaglio il papà era una roba tipo della Lazio, quindi ha qualche collegamento con non so cosa… E poi non so se lo sai ma ha fatto il Grande Fratello l’anno scorso, capito perché non lo dico?”.

GF: Anita sull’ex fidanzato Edoardo

Non solo del flirt con l’ex Vippone, Anita ha parlato anche dell’ex fidanzato Edoardo Sanson, mollato in diretta tv proprio per Falsone. Ha raccontato: