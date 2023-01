GF Vip, Nicole Murgia su Andrea Maestrelli: "Gli ho tirato un piatto"

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, i vecchi attriti tra Nicole Murgia e Andrea Maestrelli si sono riaccesi.

I due, entrati in Casa da qualche settimana, si sono ignorati, ma durante le nomination la miccia si è riaccesa e sono saltati fuori alcuni altarini.

GF Vip: Nicole Murgia contro Andrea Maestrelli

Nicole Murgia e Andrea Maestrelli sono stati scelti come concorrenti del GF Vip 7 per un motivo ben preciso: hanno avuto una relazione di tre mesi, finita nel peggiore dei modi. Appena si sono ritrovati a vivere sotto lo stesso tetto si sono ignorati, ma nel corso dell’ultima diretta la miccia si è riaccesa in un lampo.

Andrea, infatti, ha nominato Nicole e lei non l’ha presa per niente bene.

Le rivelazioni di Nicole Murgia

Dopo le nomination, la Murgia ha tuonato:

“Io non me la prendo per il voto, ma perché l’hai fatto te. Vuoi raccontare che ti ho tirato un piatto e ti sei tagliato? Vuoi dire che ho mandato un messaggio a un altro ragazzo? Sì, ci siamo lasciati per questo, perché mi sono innamorata di un altro. Non hai sensibilità. Sono due settimane che non mi parli e ora mi nomini per delle cose successe fuori. Non me lo aspettavo. Ora abbiamo detto i motivi. Vuoi dire altre cose ora?”.

Stando a quanto rivelato da Nicole, lei e Andrea si sono lasciati a causa di una terza persona.

Secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano, Murgia avrebbe perso la testa per il migliore amico di Maestrelli.

Retroscena shock su Nicole

Dopo lo sfogo di Nicole, Andrea ha parlato di quanto accaduto con Edoardo Tavassi. Il Vippone ha rivelato dei retroscena shock parlando in codice, ma i fan del GF Vip sono comunque riusciti a captare qualche dettaglio. Sembra che la Murgia lo abbia picchiato, tanto che è finito in ospedale per due volte.

Inoltre, anche se lei gli aveva presentato i figli, si sono lasciati perché Nicole l’ha tradito.