Intervistata da Casa Chi, Beatrice Luzzi si è tolta qualche sassolino dalle scarpe nei confronti di due ex concorrenti del GF. L’attrice, che sogna la conduzione di un programma, ha confessato di essere rimasta delusa da Letizia Petris e Greta Rossetti. Cosa ha scoperto una volta uscita dal loft di Cinecittà?

Beatrice Luzzi ha dichiarato:

“Se sono delusa da qualcuno? Sì qualcosa ho scoperto fuori dalla casa. (…) C’è stata della delusione e dei tradimenti subiti in casa e non è che fuori la casa abbia cambiato idea su di loro. Però qualcosa ho visto ad esempio da parte di Greta Rossetti, ho notato che ha fatto vari affondi contro di me molto forti e ben nascosti . Anche se io di lei non mi sono mai fidata davvero. Poi Letizia Petris, ho visto qualche ipocrisia in più da fuori rispetto a quando ero dentro”.

Beatrice, che è sempre stata lucidissima sia dentro che fuori dalla Casa, ha una visione ben chiara della sua edizione del GF. Ha dichiarato:

“Non è che ho una pessima idea di tutti. Quasi tutti non hanno avuto un pensiero proprio. L’incapacità di procedere su una strada propria con un pensiero proprio e l’incapacità di avere percezioni proprie: questa è stata la cosa più triste che ho visto. (…) Da quando sono uscita mi sono resa conto che mi sbagliavo su una cosa. Negli ultimi giorni pensavo che la situazione fosse migliorata nella casa, ma non era davvero così. Credevo che tutto fosse sereno e amichevole e in realtà era tutto molto costruito. Io da quando è entrato Mirko dissi subito che le cose erano improvvisamente cambiate. Lo dissi in un confessionale in diretta, che quell’apporto esterno aveva dato una nuova direzione e direi che tutto torna, anche per come sono andate le cose in finale”.