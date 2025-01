Mirko Brunetti ha ritrovato l’amore dopo la rottura con la fidanzata Perla Vatiero, la quale, nel corso di un intervista per Libero, ha voluto commentare la nuova situazione sentimentale dell’ex fidanzato.

Mirko Brunetti ritrova l’amore, la reazione di Perla Vatiero: “Ho scelto io di lasciarlo”

Nuova fiamma per Mirko Brunetti dopo la rottura con Perla Vatiero, vincitrice della scorsa edizione del Grande Fratello. La 27enne campana non è rimasta in silenzio e, nel corso di una intervista per Libero, ha voluto commentare così la nuova situazione sentimentale del suo ex: “non mi stupisce, sia per via del tempo che è passato sia per la persona che in altre occasioni ha dimostrato essere.” Perla ha poi affermato di essere stata lei a mettere fine alla relazione: “pochi mesi dopo l’uscita dal GF la nostra storia si è spenta. Arrivata al culmine, ho scelto io di lasciarlo, e ci tengo a sottolineare questo aspetto.”

Perla Vatiero: l’attacco ad Alfonso Signorini

Nel corso dell’intervista, Perla Vatiero ha parato anche della sua esperienza al Grande Fratello, ricordando alcuni aspetti negativi legati al conduttore Alfonso Signorini: “Mi torna spesso in mente la metodologia con cui è stata criticata la mia poca arte oratoria. tra le tante cose complesse che ho dovuto imparare a superare, il giudizio ricevuto soprattutto dal conduttore, che vedevo come unico appiglio quando mi trovavo nella casa, è stata una delle cose che mi ha colpita di più dentro e che mi ha fatto soffrire realmente, rispetto alle tante altre critiche ricevute sul web.”