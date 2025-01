Nuovo scontro al Grande Fratello tra Lorenzo Spolverato e Luca Calvani, con quest’ultimo che ha sbugiardato il modello, il quale ha utilizzato il cellulare mentre era in Spagna. Durante la puntata è intervenuto Alfonso Signorini con una strigliata.

Grande Fratello, Luca sbugiarda Lorenzo: “Hai preso il telefono e sei andato su Instagram”

C’è stato un duro scontro tra Luca Calvani e Lorenzo Spolverato nella Casa del Grande Fratello. Al centro della discussione c’era l’ormai noto bigliettino che Luca avrebbe ricevuto da Enzo Paolo, con scritto “No letto Jessica”. Lorenzo ha quindi accusato l’attore che però non è rimasto in silenzio ma anzi ha sbugiardato Lorenzo, affermando che ha usato il cellulare quando si trovava in Spagna andando sul profilo Instagram di Tommaso. Durante la puntata Lorenzo ha ammesso tutto: “stavo andando in Spagna, ero in Hotel a Roma e ho preso il telefono, chiedendolo al ragazzo che mi stava riempendo la Jacuzzi in camera.” Lorenzo ha detto di aver controllato che il suo profilo non fosse stato hackerato e che quello di Tommaso, dicendogli poi che stava andando bene.

Grande Fratello, la strigliata di Alfonso Signorini

Durante la puntata del GF, Alfonso Signorini è intervenuto per rimproverare Luca Calvani e Lorenzo Spolverato. Il conduttore ha sottolineato che “scambiare informazioni acquisite da altri non è possibile farlo e nel caso accadesse aspettatevi le conseguenze.” Per il momento non ci saranno però provvedimenti disciplinari per i due.